Ветеран UFC Джеймс Краузе объявил о завершении карьеры

Боец смешанных единоборств Джеймс Краузе принял решение завершить профессиональную карьеру.



36-летний боец на турнире UFC 277 в минувший уикенд выступил в качестве тренера Брэндона Морено, который одержал победу над Каем Кара-Франсом. Сам Краузе последний раз участвовал в соревнованиях в октябре 2020 года, где одержал победу над Клаудио Силвой.



«Проблема большинства бойцов в том, что трудно смириться с этим. Но всегда должен быть положен конец. Футболисты тоже не играют до 50 лет, так что и мы, бойцы, сталкиваемся с моментом, когда нужно закончить. К сожалению, не всегда это выбор по желанию, часто это решает твой организм.



Я завязал с этим видом спорта, смирился. У меня нет никакого желания драться снова», — цитирует Краузе MMA Fighting.



За карьеру в смешанных единоборствах Краузе одержал 28 побед при восьми поражениях. Помимо UFC, он выступал также в WEC, Bellator, Titan FC, RFA.