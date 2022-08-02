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Александр Емельяненко рассказал, чего желает себе в день рождения

Александр Емельяненко рассказал, чего желает себе в день рождения
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил в социальных сетях новый пост. В видео Александр рассказал, чего бы пожелал себе в день рождения.

2 августа Емельяненко исполнился 41 год.

«Семьи, любви, вашего уважения. Всё, что я делаю, — для вас. Делюсь с вами всем в социальных сетях: питанием, тренировками, образом жизни. Иногда просматриваю комментарии и понимаю, что вы знаете про меня больше, чем я сам. Спасибо вам всем за поддержку!» — ответил Емельяненко на вопрос, чего бы он пожелал себе.

Последний бой Емельяненко провёл с феврале с Джеффом Монсоном и одержал победу решением судей. Сейчас Александр готовится к поединку с Вячеславом Дациком, запланированному на сентябрь.

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