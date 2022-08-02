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«У кого условия лучше будут, туда и пойдём». Немков — о переходе в UFC из Bellator

«У кого условия лучше будут, туда и пойдём». Немков — о переходе в UFC из Bellator
Вадим Немков
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Российский чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков оценил вероятность перехода в UFC.

«Пока такой возможности нет, потому что у меня ещё контракт с Bellator. Надо закончить здесь обязательства, а потом думать дальше. Есть ли желание перейти после истечения контракта? Да, желание есть. Что для этого нужно? Ничего не надо, просто переговоры провести. У кого условия лучше будут, туда и пойдём», – сказал Немков в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Следующий бой Немкова должен пройти против Кори Андерсона в Bellator. Бойцы проведут реванш: в апреле 2022-го их первый поединок признали несостоявшимся из-за столкновения головами. По итогам встречи российский спортсмен сохранил пояс.

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