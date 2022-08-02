Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Там же есть Блахович». Немков ответил, должен ли Анкалаев получить бой за пояс UFC

«Там же есть Блахович». Немков ответил, должен ли Анкалаев получить бой за пояс UFC
Магомед Анкалаев
Комментарии

Российский чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков поделился мнением о том, кто должен стать следующим претендентом на пояс UFC в его весе.

«Должен ли Анкалаев получить бой за пояс после Смита? Не знаю, это на усмотрение UFC. Там же есть Ян Блахович. Магомед – не знаю, они оба достойны», – сказал Немков в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Магомед Анкалаев победил Энтони Смита техническим нокаутом во втором раунде на турнире UFC 277. Российский боец полутяжёлого дивизиона довёл серию побед до девяти – больше поединков подряд в его весе выиграл только Джон Джонс (17). Чемпион в этом дивизионе – чех Иржи Прохазка, который провёл в UFC три поединка и во всех победил досрочно.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022