«Там же есть Блахович». Немков ответил, должен ли Анкалаев получить бой за пояс UFC

Российский чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков поделился мнением о том, кто должен стать следующим претендентом на пояс UFC в его весе.

«Должен ли Анкалаев получить бой за пояс после Смита? Не знаю, это на усмотрение UFC. Там же есть Ян Блахович. Магомед – не знаю, они оба достойны», – сказал Немков в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Магомед Анкалаев победил Энтони Смита техническим нокаутом во втором раунде на турнире UFC 277. Российский боец полутяжёлого дивизиона довёл серию побед до девяти – больше поединков подряд в его весе выиграл только Джон Джонс (17). Чемпион в этом дивизионе – чех Иржи Прохазка, который провёл в UFC три поединка и во всех победил досрочно.