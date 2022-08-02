Пётр Ян тренируется в залах Академии единоборств РМК. Фото

Боец клуба «Архангел Михаил» и первый номер UFC в легчайшем весе Пётр Ян готовится к поединку против американца Шона О’Мэлли, который состоится 22 октября в рамках турнира UFC 280 в Абу-Даби. Бой продлится три раунда.
На данный момент российский боец проводит тренировки в Екатеринбурге в залах Академии единоборств РМК.
Пётр Ян
Фото: Академия единоборств РМК
Пётр Ян
Фото: Академия единоборств РМК
Пётр Ян
Фото: Академия единоборств РМК
Пётр Ян
Фото: Академия единоборств РМК
Пётр Ян
Фото: Академия единоборств РМК
Пётр Ян
Фото: Академия единоборств РМК
В своём последнем поединке Пётр Ян встречался с американским бойцом Алджэмейном Стерлингом в рамках UFC 273. Бой завершился победой Стерлинга раздельным решением судей, и, таким образом, американец защитил чемпионский титул UFC в легчайшем весе.
Ранее Пётр Ян признавался, что перед боем с Шоном О’Мэлли ему придётся провести в раздевалке боевой раунд, чтобы включиться в бой сразу.
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