Пётр Ян тренируется в залах Академии единоборств РМК. Фото

Боец клуба «Архангел Михаил» и первый номер UFC в легчайшем весе Пётр Ян готовится к поединку против американца Шона О’Мэлли, который состоится 22 октября в рамках турнира UFC 280 в Абу-Даби. Бой продлится три раунда.



На данный момент российский боец проводит тренировки в Екатеринбурге в залах Академии единоборств РМК.

Пётр Ян Фото: Академия единоборств РМК

Пётр Ян Фото: Академия единоборств РМК

Пётр Ян Фото: Академия единоборств РМК

Пётр Ян Фото: Академия единоборств РМК

Пётр Ян Фото: Академия единоборств РМК

Пётр Ян Фото: Академия единоборств РМК

В своём последнем поединке Пётр Ян встречался с американским бойцом Алджэмейном Стерлингом в рамках UFC 273. Бой завершился победой Стерлинга раздельным решением судей, и, таким образом, американец защитил чемпионский титул UFC в легчайшем весе.



Ранее Пётр Ян признавался, что перед боем с Шоном О’Мэлли ему придётся провести в раздевалке боевой раунд, чтобы включиться в бой сразу.