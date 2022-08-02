Видео: женщина-рефери пропустила удар от супертяжеловеса на Играх Содружества

Курьёзный инцидент произошёл на боксёрском любительском турнире Игр Содружества, проходящих в Бирмингеме (Великобритания).

В поединке 1/8 финала в супертяжёлой весовой категории камерунец Максим Нджиейо, встретившийся с индийцем Сагаром Ахлаватом, не успел отреагировать на команду «стоп» после клинча, промахнулся левым хуком и случайно нанёс удар рефери Паоле Фалорни.

К счастью, удар пришёлся плашмя, и рефери не стала реагировать на эпизод, после непродолжительной паузы сделав замечание камерунскому боксёру и продолжив бой. По итогам встречи победу одержал Сагар Ахлават и вышел в четвертьфинал соревнований.

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