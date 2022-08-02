Экс-чемпион UFC Доминик Круз объяснил, как Махачев может проиграть Оливейре

Бывший чемпион UFC, американский ветеран Доминик Круз считает, что российский легковес Ислам Махачев победит в бою с бразильцем Чарльзом Оливейрой, если встреча дойдёт до судейского решения.
«Я считаю, что у Оливейры больше шансов досрочно завершить бой, он способен на это в первых трёх раундах. Однако если дойдёт до решения, то Махачев победит.
В ранние дни карьеры Оливейра проигрывал, если у вас получалось защищаться от его приёмов, удерживать его на спине и использовать граунд-энд-паунд. Или попадать по нему, а затем переводить на землю, не давая себя поймать.
Но что делает Оливейру опасным, так это его ударка. У него идеальный стиль, ведь он не беспокоится о тейкдаунах, из-за чего на сто процентов сосредотачивается на ударах локтями и коленями и прямых ударах», – сказал Круз в социальных сетях.
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