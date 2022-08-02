«Если человек реагирует, значит, он психологически слаб». Минаков — о трэш-токе Льюиса

Бывший чемпион Bellator Виталий Минаков не считает, что высказывания американского тяжеловеса UFC Деррика Льюиса о россиянах повлияли на выступление Сергея Павловича в их бою на турнире UFC 277.

«Да не было на нём никакой двойной ответственности. Первая основная задача — это результат. А то, что кто-то за кого-то там мстит, за высказывания — ну, это глупости. Если человек на это реагирует, то это значит, что он психологически слаб. Когда к нему залезают в голову и заставляют проявлять эмоции, то это говорит о его персональной несостоятельности.

Поэтому я не думаю, что он залез в голову Сергею. Но тем не менее, получив такой результат, я полагаю, первое, о чём он подумал, это то, что он дал немного по голове за такие разговоры. Ну это исключительно только после боя такие мысли могли возникнуть. Я сомневаюсь, что Серёга думал о таких вещах перед боем, о мести, например», — ответил Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.