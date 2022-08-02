Промоутер Джошуа высказался о его перспективах в случае повторного проигрыша Усику

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе, британца Энтони Джошуа, высказался о его перспективах в случае повторного проигрыша украинцу Александру Усику, реванш с которым состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

«Я знаю, Джошуа уверен в плане на бой и в том, что ему нужно делать. У него отличная команда. Он знает об ошибках и знает, что ему нужно исправить. Ему понравился приход Роберта Гарсии, так что мы уверены в выступлении.

Если он проигрывает, то проигрывает первому номеру рейтинга pound-for-pound, а затем перестраивается и начинает всё заново. Конечно же, он хочет победить, и если он победит, то я верю, что бой с Тайсоном Фьюри состоится. Если же нет, тогда он снова станет претендентом», – приводит слова Хирна издание The Independent.