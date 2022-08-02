Экс-чемпион UFC Андрей Орловский выступит 30 октября, есть соперник

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг), белорусский ветеран Андрей Орловский (34-20) вернётся в клетку организации 30 октября на турнире UFC Fight Night, сообщает издание Combate.
Соперником 43-летнего Орловского станет 37-летний бразильский боец Маркос Рожериу де Лима (19-8-1). Боец выступает в UFC с 2014 года и в своём последнем бою на турнире UFC 274 в мае уступил единогласным решением болгарину Благою Иванову.
Орловский в апреле на UFC on ESPN 35 победил раздельным судейским решением американца Джейка Коллье (13-7). Победа стала для белоруса четвёртой подряд. Своё последнее поражение он потерпел в феврале 2021 года от рук британца Тома Аспиналла.
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