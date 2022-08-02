Доминик Круз назвал бойца UFC с самым впечатляющим боксом

Бывший чемпион UFC, американский ветеран Доминик Круз высказался о лучшем боксёре в смешанных единоборствах.
«Лучший боксёр в MMA? Хороший вопрос. Не могу сказать. В смешанных единоборствах слишком много хороших парней, чтобы ответить. Но кто пользовался своими руками наиболее эффективно? Если честно, из того, что я видел… Макгрегор часто нокаутирует людей руками.
У него великолепная контратака. Бой, в котором вы увидите это лучше всего, это бой с Эдди Альваресом. Вот где его бокс выглядел лучше всего в карьере. У него левосторонняя стойка, из которой можно отлично использовать боксёрские приёмы в контратаке», – сказал Круз в интервью YouTube-каналу MMA Crazy.
Ранее Макгрегор высказался об экс-чемпионе UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг), мексиканце Брэндоне Морено.
- 2 августа 2022
-
22:08
-
21:54
-
21:02
-
20:51
-
20:35
-
19:59
-
19:54
-
19:13
-
18:50
-
18:00
-
17:55
-
17:13
-
16:22
-
16:20
-
15:55
-
15:19
-
15:16
-
14:24
-
13:33
-
12:34
-
11:31
-
10:31
-
09:32
-
08:52
-
08:24
-
06:46
-
02:52
-
01:03
-
00:42
-
00:28
- 1 августа 2022
-
23:54
-
23:44
-
23:24
-
23:17
-
21:57