Доминик Круз назвал бойца UFC с самым впечатляющим боксом

Бывший чемпион UFC, американский ветеран Доминик Круз высказался о лучшем боксёре в смешанных единоборствах.

«Лучший боксёр в MMA? Хороший вопрос. Не могу сказать. В смешанных единоборствах слишком много хороших парней, чтобы ответить. Но кто пользовался своими руками наиболее эффективно? Если честно, из того, что я видел… Макгрегор часто нокаутирует людей руками.

У него великолепная контратака. Бой, в котором вы увидите это лучше всего, это бой с Эдди Альваресом. Вот где его бокс выглядел лучше всего в карьере. У него левосторонняя стойка, из которой можно отлично использовать боксёрские приёмы в контратаке», – сказал Круз в интервью YouTube-каналу MMA Crazy.

Ранее Макгрегор высказался об экс-чемпионе UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг), мексиканце Брэндоне Морено.