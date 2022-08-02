Перейра: Адесанья обещал, что бой с Каннонье будет лёгким, но этого не произошло

Бразильский претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) Алекс Перейра призвал общественность не реагировать на высказывания действующего чемпиона новозеландца Исраэля Адесаньи в преддверии поединка с ним.

«Во-первых, нужно отметить, что я не говорю по-английски. А если бы я и мог, то моя реакция была бы такой же. Он сказал, что бой с Каннонье будет лёгким, но этого не произошло.

Он много говорит, но я не такой. И у людей уже появляются ожидания. Я затаился и замолчал. Меня спрашивают: «Алекс, ты нокаутируешь этого парня?» Я же отвечаю, что устрою хороший бой, после чего выхожу и оформляю нокаут, а люди говорят: «Чёрт, здорово». Люди начинают понимать, кто такой Алекс Перейра», – сказал боец в YouTube-подкасте Ариэля Хельвани.