Шакур Стивенсон сказал, когда будет готов к бою с Ломаченко

Чемпион мира по версиям WBC и WBO во втором полулёгком весе (до 59 кг), американец Шакур Стивенсон заявил, что готов сразиться со звёздным украинским экс-чемпионом в трёх весовых категориях Василием Ломаченко в начале 2023 года.
«Мы можем провести поединок, когда захотим. У него достаточно большое имя для этого. У него большое имя, и он был в рейтинге pound-for-pound. И вы должны уважать его за это. Мы могли бы организовать поединок в начале следующего года.
Прямо сейчас мы выступаем в разных весах. Он мог бы спуститься во второй полулёгкий дивизион, это был бы грандиозный бой. Я считаю, что лёгкий вес не является для него природным. А вот второй полулёгкий пришёлся бы как раз. Мы примерно одних габаритов», – сказал Стивенсон в интервью YouTube-каналу ThaBoxingVoice.
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