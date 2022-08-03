Экс-претендент на титул UFC Колби Ковингтон выиграл крупный гонорар на покерном турнире
Поделиться
Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг), американец Колби Ковингтон принял участие в покерном турнире, состоявшемся в Hard Rock Hotel & Casino в Голливуде, сообщает издание MMA News.
Ведущий Fox Sports Энди Слэйтер опубликовал фото Ковингтона за игральным столом, за которым тот сидит в солнцезащитных очках и капюшоне.
В турнире, где, по заявлению организаторов, приняли участие более семи тысяч человек, Ковингтон занял седьмое место, выиграв $ 48,3 тыс. Призовой же фонд соревнований составил $ 2,7 млн.
Напомним, в своём последнем бою на турнире UFC 272 в марте Ковингтон победил единогласным решением судей звёздного ветерана организации и соотечественника Хорхе Масвидаля.
Комментарии
- 3 августа 2022
-
01:05
-
00:48
-
00:17
- 2 августа 2022
-
23:58
-
23:12
-
23:06
-
22:54
-
22:41
-
22:08
-
21:54
-
21:02
-
20:51
-
20:35
-
19:59
-
19:54
-
19:13
-
18:50
-
18:00
-
17:55
-
17:13
-
16:22
-
16:20
-
15:55
-
15:19
-
15:16
-
14:24
-
13:33
-
12:34
-
11:31
-
10:31
-
09:32
-
08:52
-
08:24
-
06:46
-
02:52
Партнерский контент