Экс-претендент на титул UFC Колби Ковингтон выиграл крупный гонорар на покерном турнире

Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг), американец Колби Ковингтон принял участие в покерном турнире, состоявшемся в Hard Rock Hotel & Casino в Голливуде, сообщает издание MMA News.

Ведущий Fox Sports Энди Слэйтер опубликовал фото Ковингтона за игральным столом, за которым тот сидит в солнцезащитных очках и капюшоне.

В турнире, где, по заявлению организаторов, приняли участие более семи тысяч человек, Ковингтон занял седьмое место, выиграв $ 48,3 тыс. Призовой же фонд соревнований составил $ 2,7 млн.

Напомним, в своём последнем бою на турнире UFC 272 в марте Ковингтон победил единогласным решением судей звёздного ветерана организации и соотечественника Хорхе Масвидаля.