Валентина Шевченко объяснила, почему не считает Махачева фаворитом в бою с Оливейрой

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко высказалась о предстоящем титульном поединке между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой, который состоится 23 октября в Абу-Даби.
«Оливейра очень опасный, но дерётся как сумасшедший. Он может ударить, а может и принять удар, так что будет круто. Ислам более спокойный и управляемый. Когда ему нужно бороться, он борется, а когда нужно подраться – делает и это.
Да, я удивлена раскладом букмекеров, поскольку Чарльз Оливейра дрался с большим числом высококлассных соперников. Он подрался со всеми, побил их и показал, что именно он является тем, кто удерживает пояс. У Ислама же никогда не было возможности подраться с кем-то из топ-5», – сказала Шевченко в интервью YouTube-каналу James Lynch.
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