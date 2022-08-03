Энтони Смит: Чимаев стал бы кошмаром для Диаза, даже если бы тот был на пике

Бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), американец Энтони Смит прокомментировал организацию поединка между соотечественником Нейтом Диазом и шведским проспектом Хамзатом Чимаевым, который состоится 11 сентября в Лас-Вегасе (США) и возглавит турнир UFC 279.
«Я очень уважаю Диаза, но… мне кажется, Дэн Харди недавно у Хельвани сказал правильно, но слегка перестарался. Он сказал, что Диаза бросают под танки, а к UFC пора выдвигать обвинения. Несмотря на это, я понимаю его.
Понятно, Диаз крут, и он выйдет на бой. Но он уже возрастной, и он не сможет принимать такой же ущерб, как раньше. Чимаев – это худший бой, даже если бы он был на пике. Даже в молодости Чимаев стал бы для него кошмаром», – сказал Смит в интервью Майклу Биспингу.
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