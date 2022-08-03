«Это бардак». Хирн высказался об отмене боя Джейка Пола и Хасима Рахмана-младшего

Промоутер Эдди Хирн высказался об отмене боя американского видеоблогера Джейка Пола с соотечественником Хасимом Рахманом-младшим, сыном бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Хасима Рахмана.



«Это бардак. Всё началось ещё с Томми Фьюри. После этого вмешался Хасим Рахман, и они объявили вечер бокса, забронировав «Мэдисон-Сквер-Гарден». Нельзя просто выйти в ринг и стать чемпионом мира, вы не можете начать заниматься промоутерским бизнесом и сразу проводить успешные мероприятия.



Джейк учится. Я уверен, что ему не повезло и его попросту обманули, но сейчас он будет испытывать давление со стороны людей, которые будут критиковать его. Проблема будет заключаться в репутации, и это повлияет на будущие мероприятия. Сейчас вопрос в том, будут ли эти мероприятия.



Я сочувствую Джейку, всегда будут люди, которые постараются повлиять на отрасль, в которой ты слаб, и они сделают всё, чтобы ты не преуспел. Сейчас всё против него – и его неопытность, и то, что он хочет быть активным на ринге. Он должен был предусмотреть, что Рахман не уложится в вес. Все стороны в итоге потеряли много денег», — приводит слова Хирна DAZN.



Напомним, причиной отмены послужили проблемы Рахмана с весом. Напомним, поединок, запланированный на 6 августа, должен был состояться в лимите первого тяжёлого веса (до 90,7 кг) и согласно контракту Рахман обязался проходить регулярные взвешивания.



На момент подписания контракта вес Рахмана составил 98 кг, однако в минувшую пятницу команда бойца сообщила о том, что он похудел менее чем на полкилограмма, вынудив Атлетическую комиссию штата Нью-Йорк повысить лимит веса до 93 кг, после чего команда Пола отказалась от боя.