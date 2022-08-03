24 сентября в Сочи состоится турнир TOP DOG FC 16

24 сентября в Сочи, в RED ARENA, состоится турнир по кулачным боям TOP DOG FC 16. В главном бою вечера чемпион TOP DOG в полусреднем весе Денис Погодин проведёт поединок против Адилжана «Адоса» Сандибекова из Казахстана. Для Погодина, идущего на серии из трёх досрочных побед, это будет первая защита титула. Для Адоса (четыре победы, одна ничья, одно поражение) этот бой станет первым пятираундовым в карьере.



В мейн-карде турнира не знающий поражений Александр «Север» Северин (три победы, ноль поражений) сразится с Тимуром «Доктором» Акаимовым (две победы, одно поражение), который все свои бои заканчивал досрочно. Поединок состоится в среднем весе.



Также в этот вечер два не знающих поражений представителя легчайшего веса Хаваж Олигов (три победы) и Матин «Торнадо» Шаропов (две победы) проведут претендентский бой. Победитель поединка получит право сразиться за вакантный титул.