Александр Емельяненко провёл день спаррингов. Видео
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в социальных сетях, в котором показал видео, на котором он проводит спарринги в Академии РМК.
«День спаррингов в Академии РМК», — написал Александр Емельяненко под видео.
Свой последний бой Александр Емельяненко провёл с ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном в ночь с 23 на 24 февраля. Победу в поединке, который проходил на голых кулаках, решением судей одержал Александр. В настоящее время Александр Емельяненко готовится к поединку с соотечественником Вячеславом Дациком. Бой должен состояться в сентябре.
Ранее Александр Емельяненко спел песню из мультфильма «Чебурашка» и обратился к подписчикам.
Новость по темеАлександр Емельяненко опроверг слухи о завершении карьеры
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