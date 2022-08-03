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Александр Емельяненко провёл день спаррингов. Видео

Александр Емельяненко провёл день спаррингов. Видео
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в социальных сетях, в котором показал видео, на котором он проводит спарринги в Академии РМК.

«День спаррингов в Академии РМК», — написал Александр Емельяненко под видео.

Свой последний бой Александр Емельяненко провёл с ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном в ночь с 23 на 24 февраля. Победу в поединке, который проходил на голых кулаках, решением судей одержал Александр. В настоящее время Александр Емельяненко готовится к поединку с соотечественником Вячеславом Дациком. Бой должен состояться в сентябре.

Ранее Александр Емельяненко спел песню из мультфильма «Чебурашка» и обратился к подписчикам.

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