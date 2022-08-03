Сергей Липинец назвал фаворита в третьем бою Головкина и Канело

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) россиянин Сергей Липинец высказался о третьем поединке между звёздным мексиканцем Саулем Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным, который состоится 18 сентября в Лас-Вегасе (США).

«Пока, по моему мнению, 1-1. Первый бой выиграл Головкин, второй выиграл Канело. Я, конечно же, как земляк очень болею за Головкина и надеюсь, что он отлично подготовится, так как он в великолепной форме. Я 40-летних боксёров в такой форме не видел никогда.

Он дисциплинированный, трудяга и заслуживает огромного уважения. Но, к сожалению, ему уже 40, а Канело, по-моему, и 30 нет. Он намного моложе, быстрее, плюс не хочет скидывать вес и зовёт Головкина к себе. Так что Головкину будет очень тяжело. Отдам предпочтение Канело из-за молодости. Но болею за Головкина», – сказал Липинец в интервью YouTube-каналу Виктора Ялымова.