Камару Усман дал прогноз на бой Хамзата Чимаева и Нейта Диаза
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Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Камару Усман высказался об ожидаемом поединке между звёздным американским ветераном Нейтом Диазом и шведским проспектом Хамзатом Чимаевым, который состоится 11 сентября в Лас-Вегасе (США) и возглавит турнир UFC 279.
«Это пять раундов. Пять. Если Нейт как-то сможет позаботиться о себе в ситуации, где ему придётся держать удары, тогда это будет пять раундов. Если он сможет отгулять, как он сделал это в бою против Леона… вы экономите силы до пятого раунда, а после пытаетесь что-нибудь сделать», – сказал Усман в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
Ранее в интервью Чимаев поведал о проблемах, появившихся после того, как он стал популярным, а также рассказал о «сумасшедших фанатах».
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