Аскар Аскаров выступит на турнире UFC Fight Night 16 октября, есть соперник

Российский боец наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Аскар Аскаров (13-1-1) выступит на турнире организации 16 октября, сообщает со ссылкой на анонимный источник издание MMAJunkie.

Соперником 29-летнего россиянина станет 29-летний американец Брэндон Ройвал (14-6). Боец выступает в UFC с мая 2020 года и имеет в своём активе победу над новозеландцем Каем Кара-Франсом. Также Ройвал встречался с бразильцем Александром Пантожей и мексиканцем Брэндоном Морено и обоим проиграл досрочно. Аскаров в марте на турнире UFC on ESPN 33 уступил единогласным судейским решением по итогам трёх раундов всё тому же Кара-Франсу.

Титул же дивизиона, как ожидается, в конце года уже в четвёртый раз разыграют Брэндон Морено и Дейвисон Фигейреду.