Аскар Аскаров выступит на турнире UFC Fight Night 16 октября, есть соперник
Поделиться
Российский боец наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Аскар Аскаров (13-1-1) выступит на турнире организации 16 октября, сообщает со ссылкой на анонимный источник издание MMAJunkie.
Соперником 29-летнего россиянина станет 29-летний американец Брэндон Ройвал (14-6). Боец выступает в UFC с мая 2020 года и имеет в своём активе победу над новозеландцем Каем Кара-Франсом. Также Ройвал встречался с бразильцем Александром Пантожей и мексиканцем Брэндоном Морено и обоим проиграл досрочно. Аскаров в марте на турнире UFC on ESPN 33 уступил единогласным судейским решением по итогам трёх раундов всё тому же Кара-Франсу.
Титул же дивизиона, как ожидается, в конце года уже в четвёртый раз разыграют Брэндон Морено и Дейвисон Фигейреду.
Новость по темеКамару Усман дал прогноз на бой Хамзата Чимаева и Нейта Диаза
Комментарии
- 3 августа 2022
-
21:04
-
20:06
-
19:02
-
18:24
-
17:35
-
16:55
-
16:08
-
14:47
-
13:32
-
12:47
-
11:49
-
10:57
-
09:53
-
01:05
-
00:48
-
00:17
- 2 августа 2022
-
23:58
-
23:12
-
23:06
-
22:54
-
22:41
-
22:08
-
21:54
-
21:02
-
20:51
-
20:35
-
19:59
-
19:54
-
19:13
-
18:50
-
18:00
-
17:55
-
17:13
-
16:22
-
16:20
Партнерский контент