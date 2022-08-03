Александр Усик выкупил трансляцию реванша с Джошуа ради бесплатного показа на Украине
Поделиться
Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе, украинец Александр Усик выкупил трансляцию своего реванша с британцем Энтони Джошуа ради его бесплатного показа на Украине.
«Это подарок Александра Усика, он получил права за свои деньги и хочет бесплатно передать их всему украинскому народу, чтобы каждый желающий мог наблюдать этот поединок в прямом эфире», – сообщил в социальных сетях промоутер бойца Александр Красюк.
Напомним, реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа в Саудовской Аравии и возглавит боксёрский вечер от промоутерской компании Matchroom. В соглавном бою чемпион WBC во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг), американец Джесси Родригес проведёт вторую защиту титула против мексиканца Исраэля Гонсалеса.
Комментарии
- 3 августа 2022
-
22:25
-
22:07
-
21:04
-
20:06
-
19:02
-
18:24
-
17:35
-
16:55
-
16:08
-
14:47
-
13:32
-
12:47
-
11:49
-
10:57
-
09:53
-
01:05
-
00:48
-
00:17
- 2 августа 2022
-
23:58
-
23:12
-
23:06
-
22:54
-
22:41
-
22:08
-
21:54
-
21:02
-
20:51
-
20:35
-
19:59
-
19:54
-
19:13
-
18:50
-
18:00
-
17:55
-
17:13
Партнерский контент