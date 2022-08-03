Александр Усик выкупил трансляцию реванша с Джошуа ради бесплатного показа на Украине

Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе, украинец Александр Усик выкупил трансляцию своего реванша с британцем Энтони Джошуа ради его бесплатного показа на Украине.

«Это подарок Александра Усика, он получил права за свои деньги и хочет бесплатно передать их всему украинскому народу, чтобы каждый желающий мог наблюдать этот поединок в прямом эфире», – сообщил в социальных сетях промоутер бойца Александр Красюк.

Напомним, реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа в Саудовской Аравии и возглавит боксёрский вечер от промоутерской компании Matchroom. В соглавном бою чемпион WBC во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг), американец Джесси Родригес проведёт вторую защиту титула против мексиканца Исраэля Гонсалеса.