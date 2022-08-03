Инсайдер: бой Дастина Порье и Майкла Чендлера находится в разработке

Поединок бывших претендентов на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг), американцев Дастина Порье (28-7) и Майкла Чендлера (23-7) находится в разработке на турнир UFC 281, который состоится 13 ноября в Нью-Йорке (США), сообщает журналист Ариэль Хельвани.
33-летний Порье не выступал с декабря 2021 года, когда на турнире UFC 269 уступил в бою за чемпионский титул бразильцу Чарльзу Оливейре, «задушившему» его на первой минуте третьего раунда.
36-летний Чендлер также уступил Оливейре в бою за титул в мае 2021 года на UFC 262, однако после этого провёл два поединка. В ноябре на UFC 268 он уступил единогласным решением по итогам трёх раундов ещё одному экс-претенденту и соотечественнику Джастину Гэтжи, после чего на UFC 274 в мае брутально нокаутировал ветерана организации Тони Фергюсона.
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