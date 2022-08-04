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Фото: Дацик и Монсон провели дуэль взглядов перед боем 5 августа

Фото: Дацик и Монсон провели дуэль взглядов перед боем 5 августа
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Скандальный российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик и американский ветеран Джефф Монсон встретились лицом к лицу перед своим поединком, который состоится 5 августа в Москве в рамках турнира серии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Встреча станет главным событием турнира и пройдёт по правилам MMA.

Вячеславу Дацику 41 год. В своём последнем бою он победил техническим нокаутом бразильца Антониу Силву. Поединок завершился во втором раунде после того, как Дацик зажал соперника у канатов и нанёс серию ударов.

51-летний Монсон в последнем бою встречался со звёздным российским ветераном Александром Емельяненко. Бойцы провели поединок в ночь с 23 на 24 февраля. Противостояние прошло на голых кулаках и завершилось победой Емельяненко судейским решением.

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