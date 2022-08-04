Дацик: покажу Монсону ядерную мощь русских кулаков

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик в очередной раз высказался о предстоящем поединке с ветераном ММА Джеффом Монсоном.



«Я покажу ему ядерную мощь русских кулаков. Постараемся побороться. И самое главное: в борьбе можно развлекаться, исполнять всякие весёлые приёмы из Mortal Kombat», – приводит слова Дацика «РЕН ТВ».



Бой 42-летнего Дацика и 51-летнего Монсона состоится 5 августа в Москве. Он пройдет по правилам ММА и станет главным событием турнира серии «Бойцовский клуб РЕН ТВ».



Напомним, в последнем бою Вячеслав Дацик победил техническим нокаутом бразильца Антониу Силву. Противостояние завершилось уже во втором раунде, когда Дацик зажал соперника у канатов и нанёс серию сокрушительных ударов.



Монсон в последнем бою встречался с россиянином Александром Емельяненко. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля мск. Бой проходил на голых кулаках, а победу судейским решением одержал Емельяненко.