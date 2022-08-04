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«Дашь списать домашку?» Волков пошутил над победой Павловича в бою с Льюисом

«Дашь списать домашку?» Волков пошутил над победой Павловича в бою с Льюисом
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Российский боец UFC Александр Волков, выступающий в тяжёлой весовой категории, прокомментировал победу соотечественника Сергея Павловича над американцем Дерриком Льюисом.

Волков выложил в социальной сети кадры своего боя с Розенстрайком и поединка Павловича с Льюисом, подписав коллаж «Дашь списать домашку?» и отметив на картинке Сергея Павловича.

Фото из соцсетей Волкова

Фото из соцсетей Волкова

Фото: Социальные сети Александра Волкова

Напомним, Сергей Павлович на турнире UFC 277, состоявшемся в ночь на 31 июля в Далласе, одержал победу техническим нокаутом в первом раунде над Дерриком Льюисом.

Александр Волков свой последний поединок провёл с суринамским бойцом Жаирзиньо Розенстрайком. Россиян также одержал победу техническим нокаутом в первом раунде. Волков одержал 35 побед в смешанных единоборствах при 10 поражениях.

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