Мария Агапова проведёт бой против Джиллиан Робертсон 18 сентября на UFC Vegas 60

Боец из Казахстана Мария Агапова 18 сентября в рамках UFC Vegas 60 проведёт бой с представительницей Канады Джиллиан Робертсон.



Агапова должна была выступить на турнире UFC 277 в Далласе в ночь на 31 июля, но из-за травмы Мария не смогла провести бой с Джи Йон Ким. Агапову в итоге заменила Джозелин Эдвардс.



В своём последнем поединке Агапова потерпела поражение сабмишеном от представительницы Украины Марины Мороз. Всего на счету Агаповой 10 побед в смешанных единоборствах при трёх поражениях.



Канадка Джиллиан Робертсон свой последний бой провела против Джей-Джей Олдрич в рамках UFC Fight Night 203 в ночь на 13 марта и проиграла единогласным судейским решением. Всего Робертсон провела 17 поединков в смешанных единоборствах — 10 побед, семь поражений.

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