Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мария Агапова проведёт бой против Джиллиан Робертсон 18 сентября на UFC Vegas 60

Мария Агапова проведёт бой против Джиллиан Робертсон 18 сентября на UFC Vegas 60
Комментарии

Боец из Казахстана Мария Агапова 18 сентября в рамках UFC Vegas 60 проведёт бой с представительницей Канады Джиллиан Робертсон.

Агапова должна была выступить на турнире UFC 277 в Далласе в ночь на 31 июля, но из-за травмы Мария не смогла провести бой с Джи Йон Ким. Агапову в итоге заменила Джозелин Эдвардс.

В своём последнем поединке Агапова потерпела поражение сабмишеном от представительницы Украины Марины Мороз. Всего на счету Агаповой 10 побед в смешанных единоборствах при трёх поражениях.

Канадка Джиллиан Робертсон свой последний бой провела против Джей-Джей Олдрич в рамках UFC Fight Night 203 в ночь на 13 марта и проиграла единогласным судейским решением. Всего Робертсон провела 17 поединков в смешанных единоборствах — 10 побед, семь поражений.

Новость по теме
Агапова выбыла из турнира UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022