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Харитонов получил американскую визу и рассчитывает провести бой в Bellator

Харитонов получил американскую визу и рассчитывает провести бой в Bellator
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Российский боец тяжёлого веса Сергей Харитонов оформил в Бахрейне американскую визу и вернулся в Россию. Сейчас россиянин намерен получить бой в Bellator.

«Было затишье перед бурей, так как у Сергея закончилась американская виза. Сейчас можно его поздравить. 2 августа он вылетел из Бахрейна, получив визу. Значит, в ближайшее время услышим новую дату его поединка. Скорее всего, это будет октябрь-ноябрь и Bellator. Были разные варианты, но Сергей сосредоточился на получении визы в США», — приводит MMA.Metaratings.ru слова тренера бойца Руслана Кривуши.

Свой последний поединок Харитонов провёл в рамках турнира Eagle FC 44 с суринамским боксёром Тайроном Спонгом. Поединок прошёл по правилам MMA и завершился победой Харитонова техническим нокаутом.

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