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Александр Емельяненко показал тренировку с гирей

Александр Емельяненко показал тренировку с гирей
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своих социальных сетях, где показал подписчикам свою тренировку с гирей 24 кг.

«Гиря 24 кг на попа! А ты так сможешь?» — написал Емельяненко под постом.

Свой последний бой Александр Емельяненко провёл с ветераном смешанных единоборств, экс-претендентом на титул UFC в тяжёлом весе Джеффом Монсоном в ночь на 24 февраля. Александр одержал победу решением судей в поединке, который прошёл на голых кулаках.

В настоящее время Емельяненко готовится к бою с соотечественником Вячеславом Дациком, который состоится в сентябре 2022 года.

Ранее российский боец официально опроверг слухи о том, что завершает карьеру.

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