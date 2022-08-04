Александр Емельяненко показал тренировку с гирей

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своих социальных сетях, где показал подписчикам свою тренировку с гирей 24 кг.



«Гиря 24 кг на попа! А ты так сможешь?» — написал Емельяненко под постом.

Свой последний бой Александр Емельяненко провёл с ветераном смешанных единоборств, экс-претендентом на титул UFC в тяжёлом весе Джеффом Монсоном в ночь на 24 февраля. Александр одержал победу решением судей в поединке, который прошёл на голых кулаках.



В настоящее время Емельяненко готовится к бою с соотечественником Вячеславом Дациком, который состоится в сентябре 2022 года.



Ранее российский боец официально опроверг слухи о том, что завершает карьеру.