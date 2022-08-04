«Ему трудно следить за работой ног». Стерлинг дал совет О`Мэлли перед боем с Яном
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Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг поделился мнением о поединке россиянина Петра Яна и американца Шона О'Мэлли.
«Знаете, мне плевать, кто победит в этом бою. Я действительно не знаю. Но если я могу дать Шону О'Мэлли совет, то должен сказать, что работа ногами раздражает Яна. Ему трудно следить за работой ног, доставать парней, которые хороши в этом и не собираются просто стоять перед ним в ожидании смертельного удара.
Стоит использовать длину рук, постараться не пропускать удары по корпусу. Думаю, он немного хилый и мягкий в средней части тела. Так что нужно постараться не позволить Яну поймать вас одним из этих прямых ударов, потому что я говорю вам – это не очень приятно», — приводит слова Стерлинга BJPenn.
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