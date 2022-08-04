«Ему трудно следить за работой ног». Стерлинг дал совет О`Мэлли перед боем с Яном

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг поделился мнением о поединке россиянина Петра Яна и американца Шона О'Мэлли.



«Знаете, мне плевать, кто победит в этом бою. Я действительно не знаю. Но если я могу дать Шону О'Мэлли совет, то должен сказать, что работа ногами раздражает Яна. Ему трудно следить за работой ног, доставать парней, которые хороши в этом и не собираются просто стоять перед ним в ожидании смертельного удара.



Стоит использовать длину рук, постараться не пропускать удары по корпусу. Думаю, он немного хилый и мягкий в средней части тела. Так что нужно постараться не позволить Яну поймать вас одним из этих прямых ударов, потому что я говорю вам – это не очень приятно», — приводит слова Стерлинга BJPenn.