Хэй: Джошуа победит Усика в реванше. В первом бою он выбрал худшую тактику из возможных

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, британец Дэвид Хэй поделился ожиданием от реванша между соотечественником Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком.
«Я собираюсь снова поставить на Энтони Джошуа. В первом бою он дрался не так, как я ожидал. Он применил худшую тактику, которую можно было использовать против левши. Дал ему действовать как на дистанции, так и в ближнем бою. От судьи не было никаких предупреждений о снятии очков, он не входил в клинч.
У Джошуа хорошая команда, которая вдолбит ему в голову, что это не просто боксёрский поединок, а настоящий бой «на смерть». Он должен действовать на грани лишения очков или дисквалификации. Джошуа — образцовый боксёр, не похожий ни на одного другого в супертяжёлом весе. Сейчас он в прекрасной форме. Верю, у него всё получится», — приводит слова Хэя BoxingScene.
Напомним, в сентябре прошлого года Джошуа проиграл Усику единогласным решением судей. Реванш должен состояться 20 августа в Джидде (Объединенные Арабские Эмираты).
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