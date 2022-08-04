Глава «Нашего дела» ответил, сколько Отар Кушанашвили получил за бой с Джигурдой

Основатель промоушена «Наше дело» Артур Арутюнян рассказал, действительно ли телеведущий Отар Кушанашвили получил 17 млн рублей за поединок против Никиты Джигурды. Ранее Кушанашвили заявлял об этой сумме.

«Думаю, люди, которые варятся в спорте, понимают, что такие гонорары не платят. И Отар Кушанашвили здесь, наверное, пошутил. Он любит вообще преувеличивать. Не может быть и речи ни о каких 17 миллионах. У него хороший гонорар для артиста – это около миллиона рублей», – сказал Арутюнян в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Напомним, бой Джигурды и Кушанишвили прошёл в ноябре 2021 года. Поединок должен был продлиться три раунда по две минуты, однако был завершён уже в первом раунде — Джигурда за короткий промежуток времени трижды отправил Кушанашвили в нокдаун, а после третьего падения Отара поединок был остановлен. Бой продлился в общей сложности всего сто секунд.