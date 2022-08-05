«I’ll be back!». Макгрегор поздравил Шварценеггера с днём рождения на шесть дней позже

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор своеобразно поздравил с днём рождения Арнольда Шварценеггера. Киноактёру почти неделю назад, 30 июля, исполнилось 75 лет.



«I’ll be back! Во имя человечества! Я должен вернуться! С днём рождения, Арнольд Шварценеггер! Надеюсь, вы гордитесь моим выздоровлением, работой и моим последним ходом на доске. Весёлые времена впереди!», – написал Конор на своей странице в «Твиттере», отметив звезду «Терминатора» и экс-губернатора Калифорнии.

Фото: соцсети Конора Макгрегора

При этом Макгрегор сопроводил пост совместными фотографиями, которые были сделаны несколько лет назад, когда ирландец восстанавливался после очередной травмы. Тогда Шварценеггер приехал к Конору, поддержал его и обменялся с ним комплиментами.

Фото: соцсети Конора Макгрегора

Вполне очевидно, Макгрегор сделал отсылку к теме Голливуда сразу после новости о том, что сыграет в ремейке известного американского боевика 1989 года «Дом у дороги». Главным героем фильма станет Джейк Джилленхол. Конор сыграет оригинального персонажа.