Джошуа будет спарринговать с боксёром российского происхождения перед боем с Усиком

Британский боксёр Энтони Джошуа продолжает готовиться к бою-реваншу с представителем Украины Александром Усиком. Для этого он собрал команду из восьми спарринг-партнеров, включая трёх новичков, появившихся в результате его подготовки к первому бою с Усиком, сообщает talkSPORT.

Отметим, одним из бойцов в этом списке является бахрейнский боксёр российского происхождения Данис Латыпов. Он выступал на Олимпийских играх 2020 года в Токио. На счету Латыпова 1 бой в профессиональной карьере, который он выиграл нокаутом.

Также, в список спарринг-партнёров Джошуа входят Адедеджи Адегбола Марк Милун, Демси Маккин, Томас Карти, Шокран Парвани. Исаак Око, Агрон Смакичи.

Бой-реванш между Джошуа и Усиком состоится 20 августа. В первом бою победу единогласным решением судей одержал Усик.