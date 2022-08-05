Глава «Нашего дела» заявил, что А. Емельяненко получил крупнейший гонорар в истории лиги
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Основатель промоушена «Наше дело» Артур Арутюнян рассказал, какой боец получил самый большой гонорар за один поединок в истории организации.
«На кого «Наше дело» потратилось больше всего? Александр Емельяненко, 10 миллионов рублей мы заплатили (за бой с Артёмом Тарасовым. – Прим. «Чемпионата»)», – сказал Арутюнян в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
В сентябре 2021 года Александр Емельяненко одержал победу над блогером Артёмом Тарасовым в главном поединке турнира промоушена «Наше дело». Бой продлился все три раунда и завершился победой Емельяненко единогласным решением судей. Бой проходил в перчатках для ММА, Тарасов и Емельяненко провели в клетке три раунда по две минуты.
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