Глава «Нашего дела»: звали Оксимирона хотя бы поболеть за Шокка в бою с Жиганом
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Основатель промоушена «Наше дело» Артур Арутюнян рассказал, что продюсеры лиги предлагали рэперу Оксимирону поприсутствовать на поединке других исполнителей, Ромы Жигана и Шокка.
«Мы связывались с ним через менеджера. Он отказался, естественно. Мы представляли, что, скорее всего, будет отказ. Потому что он человек скрытный, интервью не даёт вообще, насколько я знаю. Мы его позвали хотя бы просто поболеть за Шокка, но нам передали информацию, что ему это неинтересно. Но что примечательно, в день выхода нашей пресс-конференции, ровно за неделю до боя, Оксимирон выпустил клип с признанием, что он тоже стоял на коленях. Значит, всё-таки следил, смотрел», – сказал Арутюнян в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
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