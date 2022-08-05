Стало известно, где и когда состоится следующий бой Алексея Махно

Как стало известно «Чемпионату», российский боец смешанных единоборств Алексей Махно следующий поединок проведёт в промоушене «Наше дело».

Соперником Алексея станет боец ММА Юрий Рябой, поединок запланирован на 17 августа, о чём сообщил основатель «Нашего дела» Артур Арутюнян.

32-летний Алексей Махно провёл 37 профессиональных поединков, выиграв в 27 из них. Последний бой бойца по прозвищу Атаман состоялся 25 марта в AMC Fight Nights, где он единогласным решением судей победил Александра Гребнева. Ещё один поединок Махно запланирован на 3 сентября – в Fight Nights он встретится с Михаилом Бондарем. 31-летний Юрий Рябой имеет на счету 12 побед и 11 поражений, он выступал в таких организациях, как Top Dog и Fight Nights. Также Рябой был участником реалити-шоу Fight Camp Reality.