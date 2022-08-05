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Паркер назвал фаворита боя-реванша между Усиком и Джошуа

Паркер назвал фаворита боя-реванша между Усиком и Джошуа
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, новозеландец Джозеф Паркер поделился мыслями о фаворите предстоящего боя-реванша между представителем Украины Александром Усиком и британским боксёром Энтони Джошуа. Противостояние должно состояться 20 августа в Саудовской Аравии.

«Думаю, я отдам предпочтение Усику, потому что не уверен, какой у Джошуа план и что он будет предпринимать со своей новой командой», — сказал Паркер в интервью на канале iD Boxing в YouTube.

Напомним, первый поединок между Усиком и Джошуа был признан событием 2021 года по версии издания The Ring. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113. За счёт этого успеха Александр завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.

Усик и Джошуа сошлись лицом к лицу перед реваншем:

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