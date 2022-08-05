Бой Дацика и Монсона покажут на большом экране в кинотеатрах

Главный бой «Бойцовского клуба» между чемпионом мира в тяжёлой весовой категории Джеффом Монсоном и супертяжеловесом Вячеславом Дациком покажут на большом экране кинотеатров «Формула Кино» и «Синема Парк». Трансляция боя начнётся сегодня, 5 августа, в 23:00 мск. Билеты можно приобрести на сайте кинотеатров.



Джефф Монсон — двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе. На счету 51-летнего бойца 60 побед, 26 поражений и одна ничья. Американский спортсмен получил своё прозвище Снеговик в начале карьеры благодаря атакам, которые сравнивали со снежным комом. В 2021 году заявил о завершении спортивной карьеры, однако принял решение вызвать на бой Вячеслава Дацика на турнире «Бойцовского клуба».



Вячеслав Дацик — российский профессиональный боксёр, боец смешанного стиля, кикбоксёр и тайбоксёр. В подростковом возрасте он начал участвовать в боях без правил и получил прозвище Рыжий Тарзан. Эпатаж, эксцентричность и неожиданные сокрушительные удары — главные особенности бойца. На его счету шесть побед, три из которых — нокаутом, и восемь поражений. Рыжий Тарзан обрёл широкую известность среди любителей единоборств после победы нокаутом в дебютном бою с белорусом Андреем Орловским, будущим чемпионом UFC.