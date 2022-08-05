«Кто подтолкнёт?» Аспиналл показал фото в инвалидной коляске после нелепой травмы в UFC

Британский боец UFC Том Аспиналл разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фотографию в инвалидной коляске. Том получил травму в поединке с представителем США Кёртисом Блэйдсом на турнире UFC London. В самом начале противостояния Аспиналл попробовал пробить лоукик, однако во время удара повредил коленный сустав и не смог продолжить бой.



«Кто хочет меня подтолкнуть?» — написал Аспиналл.

Фото: Из личного архива Тома Аспиналла

Напомним, победа Блэйдса в противостоянии с Аспиналлом стала для него уже 17-й в 21 поединке в смешанных единоборствах. На его счету также три поражения, ещё один бой был признан несостоявшимся. Что касается Аспиналла, то он потерпел третье поражение в 15 поединках.