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«Кто подтолкнёт?» Аспиналл показал фото в инвалидной коляске после нелепой травмы в UFC

«Кто подтолкнёт?» Аспиналл показал фото в инвалидной коляске после нелепой травмы в UFC
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Британский боец UFC Том Аспиналл разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фотографию в инвалидной коляске. Том получил травму в поединке с представителем США Кёртисом Блэйдсом на турнире UFC London. В самом начале противостояния Аспиналл попробовал пробить лоукик, однако во время удара повредил коленный сустав и не смог продолжить бой.

«Кто хочет меня подтолкнуть?» — написал Аспиналл.

Фото: Из личного архива Тома Аспиналла

Напомним, победа Блэйдса в противостоянии с Аспиналлом стала для него уже 17-й в 21 поединке в смешанных единоборствах. На его счету также три поражения, ещё один бой был признан несостоявшимся. Что касается Аспиналла, то он потерпел третье поражение в 15 поединках.

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