Бой Ивана Штыркова и Насрудина Насрудинова станет соглавным событием RCC 12

Российские тяжеловесы Иван Штырков (20-2-1) и Насрудин Насрудинов (10-1) проведут поединок 26 августа в Екатеринбурге на турнире RCC 12. История противостояния началась ещё в октябре 2020 года, но встреча так и не состоялась: Иван подписал контракт на бой с Магомедом Исмаиловым, Насрудин получил предложение от UFC.



Штырков продолжает набирать ход в RCC после возвращения из ACA. В мае его бой с Колобеговым возглавил номерной турнир. Насрудин, в свою очередь, тоже выдал шикарную карьеру в ACA, почти дошёл до титула, но получил место в шоу Даны Уайта, где проиграл. Пока это поражение остаётся единственным в карьере бойца.



В рейтинге лучших полутяжеловесов мира по версии FightMatrix Штырков обходит соперника на 27 позиций, однако Tapology ставит выше именно Насрудинова.



Отметим, что главным событием RCC 12 станет бой между Александром Шлеменко и Александром Иличем. Шоу состоится на пятитысячной арене КРК «Уралец».

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