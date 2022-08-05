Дацик: Монсон хитрый. По ноге бить нельзя — там серп и молот, а на бочине — Че Гевара

Популярный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик высказался о предстоящем поединке с ветераном ММА Джеффом Монсоном. Он состоится сегодня, 5 августа, в Москве.
«Джефф хитрый. По ноге бить нельзя – там серп и молот. В бочину тоже особо не ударить – там Че Гевара. Куда бить-то, непонятно… Весь забился великими. План на бой – откроем диски Mortal Kombat и потренируемся», — приводит слова Дацика РЕН ТВ.
Напомним, бой Дацика и Монсона пройдёт по правилам ММА и станет главным событием турнира серии «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В последнем поединке Вячеслав техническим нокаутом победил представителя Бразилии Антониу Силву. Монсон в последнем бою уступил Александру Емельяненко. Поединок проходил на голых кулаках.
Дацик ответил на вызов Монсона:
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