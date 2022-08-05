Дацик рассказал о плане на бой с Монсоном

Известный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик рассказал о плане на поединок с ветераном ММА Джеффом Монсоном. Противостояние пройдёт уже сегодня, 5 августа, в Москве и станет главным событием турнира серии «Бойцовский клуб РЕН ТВ». «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию турнира.



«Покажем немного бокса, но постараемся бросить, борца надо хоть разочек бросить», — приводит слова Дацика РЕН ТВ.



Напомним, в последнем поединке Вячеслав победил техническим нокаутом представителя Бразилии Антониу Силву. Монсон в последнем бою уступил решением судей россиянину Александру Емельяненко. Поединок проходил на голых кулаках.

Дацик ответил на вызов Монсона: