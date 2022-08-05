Сехудо назвал фаворита возможного третьего боя между чемпионками UFC Шевченко и Нуньес

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, американец Генри Сехудо высказался о возможном третьем поединке между чемпионкой UFC в наилегчайшей весовой категории Валентиной Шевченко и чемпионкой промоушена в легчайшем весе Амандой Нуньес.



«Что касается третьего боя, то я, пожалуй, выберу Валентину Шевченко. Просто потому, что Валентина стала намного лучше. Подниматься в весе на самом деле лучше, чем спускаться. Потому что, когда изо всех сил пытаешься набрать 135 фунтов, поднимаясь вверх, чувствуешь себя действительно хорошо.



Зная Валентину, можно сказать, что она буквально вся в борьбе. Вроде она не замужем и не состоит в отношениях, она буквально замужем за игрой, и это также делает её чрезвычайно опасной. У Аманды теперь есть ребёнок. Но всё-таки я не хочу сказать, что это может каким-то образом её сдерживать. В общем пришло время организовать этот бой», — приводит слова Сехудо Middle Easy со ссылкой на его выступление на канале The Triple C & Schmo Show в YouTube.



Напомним, первый бой Шевченко — Нуньес, состоявшийся в марте 2016 года, завершился победой бразильской спортсменки единогласным решением судей. Во втором поединке, состоявшемся в сентябре 2017 года, Нуньес победила раздельным решением судей.

Уличная тренировка Вали Шевченко с видом на Бишкек: