Александр Емельяненко станцевал под песню «Мам, я хочу быть как Джиган»

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём телеграм-канале, показав подписчикам, как танцует под песню «Мам, я хочу быть как Джиган».



«Всем хорошего дня и отличного настроения! С Пятницей!» — подписал видеозапись Емельяненко.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Александра Емельяненко:

Напомним, в последнем поединке Емельяненко сражался с уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бой проходил в ночь с 23 на 24 февраля мск. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр. В настоящее время Емельяненко готовится к поединку с соотечественником Вячеславом Дациком. Бойцы должны сразиться в сентябре.