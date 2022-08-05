Александр Емельяненко станцевал под песню «Мам, я хочу быть как Джиган»
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём телеграм-канале, показав подписчикам, как танцует под песню «Мам, я хочу быть как Джиган».
«Всем хорошего дня и отличного настроения! С Пятницей!» — подписал видеозапись Емельяненко.
Видео можно посмотреть в телеграм-канале Александра Емельяненко:
Напомним, в последнем поединке Емельяненко сражался с уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бой проходил в ночь с 23 на 24 февраля мск. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр. В настоящее время Емельяненко готовится к поединку с соотечественником Вячеславом Дациком. Бойцы должны сразиться в сентябре.
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