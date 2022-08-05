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В UFC утвердили следующий бой Никиты Крылова

В UFC утвердили следующий бой Никиты Крылова
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Боец полутяжёлого веса (до 93 кг) UFC украинец Никита Крылов следующий поединок проведёт с представителем Швейцарии Волканом Оздемиром. Об этом информирует пресс-служба UFC. Противостояние пройдёт на турнире UFC 280 в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты).

Напомним, в последнем бою Крылов встречался с Александром Густафссоном. Противостояние проходило на турнире UFC Fight Night 208 в Лондоне и завершилось уже в первом раунде победой Никиты нокаутом. Крылов одержал 28-ю победу в 37 поединках в смешанных единоборствах. Густафссон потерпел восьмое поражение в 26 боях.

Оздемир в последнем поединке сражался с шотландским бойцом Полом Крэйгом и победил его по итогам трёх раундов.

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