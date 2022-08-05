В UFC утвердили следующий бой Никиты Крылова
Поделиться
Боец полутяжёлого веса (до 93 кг) UFC украинец Никита Крылов следующий поединок проведёт с представителем Швейцарии Волканом Оздемиром. Об этом информирует пресс-служба UFC. Противостояние пройдёт на турнире UFC 280 в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты).
Напомним, в последнем бою Крылов встречался с Александром Густафссоном. Противостояние проходило на турнире UFC Fight Night 208 в Лондоне и завершилось уже в первом раунде победой Никиты нокаутом. Крылов одержал 28-ю победу в 37 поединках в смешанных единоборствах. Густафссон потерпел восьмое поражение в 26 боях.
Оздемир в последнем поединке сражался с шотландским бойцом Полом Крэйгом и победил его по итогам трёх раундов.
Комментарии
- 5 августа 2022
-
15:25
-
15:18
-
15:09
-
14:25
-
14:10
-
13:41
-
13:15
-
12:26
-
12:14
-
12:00
-
11:30
-
11:22
-
11:00
-
10:59
-
10:54
-
10:25
-
10:00
-
09:40
-
09:37
-
09:30
-
09:18
-
09:00
-
08:43
-
08:19
-
07:00
-
04:55
-
04:20
-
02:29
-
01:45
-
00:51
- 4 августа 2022
-
23:58
-
22:50
-
21:13
-
19:33
-
17:33
Партнерский контент