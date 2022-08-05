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Конор Макгрегор показал, как проводит время на своей яхте. Фото

Конор Макгрегор показал, как проводит время на своей яхте. Фото
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав, как проводит время на своей яхте «Ламборджини».

«После утренней тренировки во второй половине дня обед и плавание. Суши на «Ламбо», — подписал фотографии Макгрегор.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. С тех пор ирландец не принимал участия в поединках, переключившись на занятия в тренажёрном зале.

Конор Макгрегор показал, как работает на груше на голых кулаках:

Конор, иди уже в кино! Много разговоров и никакого дела — тебя все раскусили Конор, иди уже в кино! Много разговоров и никакого дела — тебя все раскусили
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