Джефф Монсон рассказал, когда планирует завершить карьеру

Ветеран смешанных единоборств уроженец США Джефф Монсон высказался о завершении карьеры.
«Я же старик. Проведу бой в сентябре или октябре. Может, ещё один. Потом я закончу. Всего один-два боя до окончания карьеры? Да, закончу. Потом буду учить детей в России», — приводит слова Монсона издание «Комсомольская правда».
Напомним, сегодня, 5 августа, Монсон проведёт поединок с известным российским бойцом смешанных единоборств Вячеславом Дациком. Противостояние состоится в Москве и станет главным событием турнира серии «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В последнем бою Джефф уступил россиянину Александру Емельяненко. Поединок проходил на голых кулаках. Вячеслав в последнем бою техническим нокаутом победил бразильца Антониу Силву.
Дацик ответил на вызов Монсона:
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