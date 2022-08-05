Джефф Монсон рассказал, когда планирует завершить карьеру

Ветеран смешанных единоборств уроженец США Джефф Монсон высказался о завершении карьеры.

«Я же старик. Проведу бой в сентябре или октябре. Может, ещё один. Потом я закончу. Всего один-два боя до окончания карьеры? Да, закончу. Потом буду учить детей в России», — приводит слова Монсона издание «Комсомольская правда».

Напомним, сегодня, 5 августа, Монсон проведёт поединок с известным российским бойцом смешанных единоборств Вячеславом Дациком. Противостояние состоится в Москве и станет главным событием турнира серии «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В последнем бою Джефф уступил россиянину Александру Емельяненко. Поединок проходил на голых кулаках. Вячеслав в последнем бою техническим нокаутом победил бразильца Антониу Силву.

Дацик ответил на вызов Монсона: