Хукер — о титульном поединке Махачева: это какая-то дичь

Боец UFC Дэн Хукер остался недоволен тем, что промоушен организовал бой за вакантный титул в лёгком весе между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.



«Если вы хотите продвинуться, то вы должны реагировать быстро. Я хватался за любую возможность. Но затем вы видите, что парни, которые вас опережают, играют умнее и идут дальше. При этом нельзя сказать, что они более обучены или на голову сильнее вас — просто они играют умнее. Когда ты видишь, как парень дерётся за титул после двух побед над соперниками, вышедшими на бой на коротком уведомлении, понимаешь, что это дичь. Делаешь шаг назад, смотришь на всё это и думаешь: «У меня есть все необходимые навыки, и мне просто нужно играть в эту игру так же, как и все остальные», — приводит слова Дэна Хукера BJPenn.